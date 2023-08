Svensk countrystjerne aflyser koncerter i Tønder efter kollaps

Den svenske countrymusiker David Ritschard aflyser sine koncerter på Tønder Festival på grund af sygdom.

Det oplyser festivalen i en pressemeddelelse.

Tirsdag kollapsede David Ritschard midt på scenen under programmet "Allsång på Skansen", der blev vist på direkte tv i Sverige.

- Mange havde set frem til at opleve David Ritschard på årets festival. Desværre er han ramt af sygdom og kommer ikke til Tønder i år, hedder det i pressemeddelelsen.

Artiklen fortsætter under annoncen

Det er usikkert, hvorvidt aflysningen har noget med tirsdagens hændelse at gøre.

Festivalen håber at kunne præsentere den svenske musiker på et andet tidspunkt, lyder det.

Sangeren skulle have optrådt fredag og lørdag i næste uge, hvor den amerikanske trommeslager og komponist Joachim Cooder og den canadiske trio É.T.É. er hentet ind som erstatninger.

David Ritschard faldt sammen på scenen, lige inden han skulle til at synge sammen med publikum i sæsonens sidste udgave af "Allsång på Skansen", der finder sted hvert år.

Kort efter kollapset spurgte programmets vært, Pernilla Wahlgren, om udsendelsen skulle afbrydes, skriver Aftonbladet.

Det svenske public service-medie SVT, der stod for produktionen af programmet, valgte at fortsætte showet.

Artiklen fortsætter under annoncen

Den beslutning har efterfølgende mødt kritik fra Johan Lindqvist, der er journalist på dagbladet Göteborgs-Posten.

Han hæfter sig ved, at musikeren allerede inden sit kollaps så ud til at have det dårligt.

- Ritschard vakler, svajer, sveder og hans øjne flakker, da Pernilla Wahlgren interviewer ham, skriver han i en kronik ifølge Aftonbladet.

- SVT burde aldrig have sluppet ham ud foran publikum og kameraet. Personalet burde have haft bedre kontrol over situationen. Det er deres ansvar at tage hånd om deres artister.

Tønder Festival, der hvert år besøges af omkring 10.000 personer, finder sted fra torsdag 24. til søndag 27. august.

/ritzau/