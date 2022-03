Svensk flertal bakker for første gang op om Nato-medlemskab

For første gang er der tilsyneladende flertal i Sveriges befolkning for at tilslutte sig den vestlige forsvarsalliance Nato.

I hvert fald viser en meningsmåling, der er offentliggjort fredag, at 51 procent af svenskerne støtter idéen om at tilslutte sig Nato.

Opbakningen er steget betragteligt efter Ruslands invasion af Ukraine.

I løbet af den seneste måned er opbakningen øget med ni procentpoint til lige over halvdelen, viser meningsmålingen. Målingen er udført af Demoskop Institut og offentliggjort af den svenske avis Aftonbladet.

27 procent er imod, mens 22 procent ikke har besluttet sig.

Sverige grænser ikke op til Rusland. Sverige er dog tæt knyttet til Finland, der mod øst har en langstrakt grænse til Rusland.

Hverken Sverige eller Finland er del af Nato.

I Finland har en nylig meningsmåling dog også vist, at der ser ud til at være flertal for et Nato-medlemskab i befolkningen.

/ritzau/AFO