Svensk instruktør ser noget i danske skuespillere som vi misser

Først var det danske Claes Bang, der med hovedrollen i Ruben Östlunds "The Square" tilbage i 2017 kunne juble over en Guldpalme til filmen i Cannes og året efter en oscarnominering for Bedste Internationale Film.

Nu er det de danske skuespillere Vicki Berlin og Zlatko Buric, der med deres roller i "Triangle of Sadness", som er Ruben Östlunds seneste film, kan stå frem på den røde løber.

I sommer vandt filmen Guldpalmen ved den sydfranske festival, og nu dyster den i hele tre kategorier ved oscarshowet, der afholdes i Hollywood natten til mandag dansk tid.

Den svenske instruktør Ruben Östlund kigger gerne over sundet til Danmark, når han skal finde skuespillere til sine film.

Og han synes, at det er ekstra sjovt at finde nogen, som er gået under radaren hos de danske filmskabere.

- Det er svært at være skuespiller i et lille land - uanset om det er i Danmark eller Sverige. For alle kender alle, og dermed mister man en del af nysgerrigheden, forklarer Ruben Östlund.

- Men når jeg kommer til Danmark og møder danske skuespillere, så er jeg nysgerrig - især hvis det er nogen, jeg ikke har hørt om før, siger han.

Han ser dem med friske øjne, og det betyder, at han ikke putter dem i kasser.

- Jeg har ingen forudindtaget mening om, hvem de er, og hvad de har spillet før, siger han.

For Claes Bang blev "The Square" et internationalt gennembrud.

Han har siden spillet med i successerien "The Affair", miniserien "Dracula" og kan også ses i film som "The Burnt Orange Heresy" med Mick Jagger og "The Northman" med Nicole Kidman.

- Det er dejligt at se, hvordan han har udviklet sig efter "The Square". Jeg er naturligvis meget stolt af ham, siger instruktøren.

Ruben Östlund håber, at der også er store ting i vente for Vicki Berlin og Zlatko Buric.

- De fortjener det virkelig. De er hårdtarbejdende og professionelle. Så jeg ønsker dem alt det bedste, siger han.

Ved oscaruddelingen kan "Triangle of Sadness" vinde statuetten for Bedste Film og Bedste Manuskript, og så kan Ruben Östlund vinde for Bedste Instruktør.

