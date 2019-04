Svensk klimastjerne er med i verdenseliten på fornem liste

Blandt verdens 100 mest indflydelsesrige personer er 16-årige Greta Thunberg, mener magasinet Time.

Den unge svenske klimaforkæmper Greta Thunberg er blandt verdens 100 mest indflydelsesrige personer i 2019.

Det mener magasinet Time, der står bag den årlige liste.

Thunberg er dermed kommet i fint selskab med blandt andre en lang række internationale ledere og kulturpersonligheder.

Time har offentliggjort sin liste onsdag.

Listen er ikke prioriteret. Alligevel bliver seks personer særligt fremhævet. De optræder alle på en forside for magasinets prestigefulde liste.

De seks personer er den amerikanske sangerinde Taylor Swift, den egyptiske fodboldspiller Mohamed Salah, den amerikanske politiker Nancy Pelosi, den amerikanske journalist Gayle King samt skuespillerne Sandra Oh og Dwayne Johnson fra henholdsvis Canada og USA.

De 100 udvalgte personer er opdelt i de fem kategorier "pionerer", "kunstnere", "ledere", "ikoner" og "titaner".

16-årige Greta Thunberg er i kategorien "ledere". Det er hun sammen med blandt andre USA's præsident, Donald Trump, Kinas præsident, Xi Jinping, og New Zealands premierminister, Jacinda Ardern.

Der er blevet skrevet små artikler om alle de 100 fremhævede personer. De er skrevet af andre kendte personer.

Den unge amerikaner Emma Gonzalez står bag artiklen om Greta Thunberg.

Gonzalez overlevede et blodigt skoleskyderi i Parkland i den amerikanske delstat Florida i februar 2018. Siden da er hun blevet en aktiv forkæmper for at indføre strammere våbenkontrol i USA.

- Ved at kæmpe i hjemlandet Sverige for en fremtid uden forurening, mod ødelæggelse af miljøet og klimaforandringer inspirerer Greta studerende, og hun udstiller handlingslammede voksne, skriver Emma Gonzalez.

16-årige Greta Thunberg var onsdag i Rom, hvor hun mødte pave Frans under hans ugentlige audiens på Peterspladsen.

/ritzau/