Svensk muhammedtegners træskulptur er brændt ned

Politiet mistænker, at en påsat brand har ødelagt den svenske kunstner Lars Vilks' kunstværk "Waaaall".

En træskulptur af den svenske kunstner Lars Vilks er natten til tirsdag brændt ned til jorden. Det oplyser Sveriges Radios kanal P4 Örebro.

Politiet mistænker, at det er en påsat brand, der har ødelagt kunstværket. Det skriver den svenske avis Aftonbladet. De tekniske undersøgelser af hændelsen er tirsdag formiddag i gang.

Den 72-årige kunstprofessor Lars Vilks er især kendt for i 2007 at publicere en tegning, hvor profeten Muhammed har skikkelse af en hund.

Han var et af hovednavnene ved et arrangement på Krudttønden i København i 14. februar 2015 om kunst, blasfemi og ytringsfrihed. En ung straffet mand med radikal islamistisk overbevisning, Omar El-Hussein, gik til angreb og forsøgte at dræbe flere. Filmmanden Finn Nørgaard mistede livet.

Det brændte kunstværk ved navn "Waaaall" var en del af en permanent kunstudstilling, der hedder Konst på Hög.

Den består af en række skulpturer, der er placeret i et bakket landskab i Kumla lidt uden for Örebro i det centrale Sverige.

Politiet fik anmeldelsen om branden omkring klokken 01.30 natten til tirsdag. Da politiet kom frem, var skulpturen brændt ned, skriver P4 Örebro.

Det er ikke første gang, at et af Lars Vilks' værker brænder.

I 2016 brændte hans kunstværk "Nimis" delvist ned. Det står ved kysten i naturreservatet Kullaberg i Skåne.

Værket er cirka 150 meter langt og op til 15 meter højt. Konstruktionen er lavet af adskillige ton drivtømmer, som Vilks har samlet siden 1980.

/ritzau/