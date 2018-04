Svensk Nobel-akademi kan sætte litteraturprisen på pause

Skandale i Det Svenske Akademi kan betyde, at Nobelprisen i litteratur ikke bliver uddelt i år.

Det Svenske Akademi overvejer i kølvandet på den seneste tids uro og flere fratrædelser at droppe uddelingen af Nobels litteraturpris i år.

- Vi ser på sagen netop nu, og vi vender tilbage, siger akademiets midlertidige leder, Anders Olsson, til Sveriges Radio (SR).

En unavngiven kilde supplerer over for mediet:

- Det er bare min idé, men det vil være fornuftigt, hvis vi ikke uddeler Nobelprisen, og at vi så uddeler to priser til næste år - en for i år og en for næste år - for at markere, at vi forstår, at vi har gjort noget, der kræver stor eftertanke og selvransagelse.

- Jeg mener, at det er vores eneste mulighed for overhovedet at bevare noget prestige, siger kilden til SR's Kulturnytt.

Flere andre navngivne kilder bekræfter over for Kulturnytt, at sagen er til debat i akademiet.

Det Svenske Akademi står for den årlige uddeling af Nobels litteraturpris. Der har de seneste uger været betydelig uro omkring akademiets arbejde, efter at der har været flere skandalesager knyttet til husbonden til et nu fratrådt medlem.

Det drejer sig om teaterinstruktøren Jean-Claude Arnault, der er beskyldt for en række sexkrænkelser.

Arnault beskyldes også for i flere tilfælde at have lækket navne på modtagere af litteraturprisen.

/ritzau/