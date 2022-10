Svensk sopran skabte pariserstemning i Virum Kirke

Som koncertgænger kan det ofte være en opløftende oplevelse at træde ind i en ganske anden verden. Som når man i efterårets tætte aftenmørke tilbagelægger nogle hundrede meter i et anonymt københavnsk forstadskvarter for efterfølgende at træde ind i en kirke, hvor koret er indrettet som et parisisk gademiljø med en hyggelig fortovscafé og et stort farvebillede af Montmartre som dekorativ baggrund.

Der var en indlysende grund til denne overraskende møblering fredag aften i Virum Kirke nord for København. Den svenske sopran Cecilia Lindwall skulle nemlig optræde i et program med en række af Edith Piafs mest elskede sange. Piaf, der havde kælenavnet ”la Môme” (Spurven) og levede fra 1915 til 1963, blev en af det 19. århundredes mest elskede sangere efter at have haft en noget forhutlet barndom. Ja, det forhutlede gjaldt ret beset resten af hendes liv – hun svingede mellem at være helt oppe og helt nede. Men succes fik hun. Mange af hendes sange blev evergreens også uden for Frankrig, eksempelvis ”La vie en rose”, ”Je ne regrette rien” og ”Hymne à l’amour”.