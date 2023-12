Svensk teenager er dømt for dødstrusler mod Rasmus Paludan

Stifteren af partiet Stram Kurs, Rasmus Paludan, er blevet tilkendt en erstatning på 30.000 svenske kroner, efter at en svensk teenagedreng er blevet dømt for at have udsat ham for dødstrusler.

Det rapporterer det svenske medie P4 Kalmar.

De 30.000 svenske kroner svarer til cirka 20.000 danske kroner.

Drengen er også blevet idømt 20 timers ungdomstjeneste. Ungdomstjeneste er ulønnet arbejde - eksempelvis i en forening.

Teenageren skrev på de sociale medier i april 2022, at Paludan ville blive slået ihjel, hvis han kom til Kalmar.

Onsdag afgjorde det svenske nævn, som kan tilkende ofre erstatning i straffesager, at Rasmus Paludan ikke kunne få erstatning for 60 andre tilfælde af trusler.

De pågældende trusler blev fremsat, i forbindelse med at Rasmus Paludan havde brændt koraner af under sin valgkampagne i Sverige i 2022.

Torsdagens sag er separat fra afgørelsen onsdag.

/ritzau/TT