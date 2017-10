Svensk udvalg foreslår tv-skat frem for licens

Afskaf licens og indfør en særlig tv-skat foreslår et public service-udvalg det svenske kulturministerium.

I Sverige er der lagt op til at afskaffe tv-licensen og i stedet lægge public service over på skatteregningen.

Det er et forslag fra det svenske public service-udvalg, som er nedsat for at se på en alternativ finansiering.

Det skriver det svenske medie Resumé, efter at udvalget mandag overdrog sine anbefalinger til kulturministeriet.

- Den nuværende afgift holder ikke. Vi ser, at andelen, som dropper deres tv, hele tiden stiger, siger udvalgsformand Sture Nordh på et pressemøde.

I Danmark vil Dansk Folkeparti beskære DR med en fjerdedel, og en række partier er åbne for at finansiere DR over skatten frem for licens.

Det svenske udvalg foreslår desuden, at den nye tv-skat næsten halveres i forhold til den nuværende licensafgift. Den nuværende er på 2340 svenske kroner per husstand, svarende til cirka 1815 kroner.

Public serviceskatten skal i stedet være indkomstbetinget og ligge på én procent af personens indkomst, dog maksimalt 1308 svenske kroner per person.

Det svarer til 1015 kroner.

Desuden vil personer uden skattepligtig indkomst ikke blive opkrævet tv-skat, skriver Resumé.

Udvalget anbefaler, at den nye public service-skat indføres med virkning fra 2019, og at den skal gælde for alle myndige.

I slutningen af juli 2018 præsenterer det svenske public service-udvalg undersøgelsen i sin helhed.

