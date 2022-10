Svenske marinarkæologer finder Vasas søsterskib efter 363 år

Fundet af krigsskibet "Æblet" giver nye muligheder for at undersøge Sveriges skibes udvikling, siger arkæolog.

Det svenske krigsskib "Æblet", der var søsterskib til krigsskibet "Vasa", er blevet fundet i havet ved Vaxholm øst for hovedstaden Stockholm.

Det fremgår af en pressemeddelelse fra museet Vrak, skriver det svenske nyhedsbureau TT.

Fundet blev gjort i december 2021, men det er først kommet frem nu. Det var marinarkæologer fra Vrak samt folk fra den svenske flåde, som fandt det.

Da dykkerne først fandt skibet, var det ikke klart, at der var tale om "Vasas" søsterskib. Siderne af skibet er delvist faldet til bunds. Men op til det nederste kanondæk var skibet bevaret.

Artiklen fortsætter under annoncen

Til gengæld kunne de se, at der ikke blot var ét, men to kanondæk. Det blev afsløret af, at der i de sammenfaldne sider blev fundet kanonporte i to forskellige niveauer.

- Så begyndte vi at få lidt snurren i maven, siger Jim Hansson, der er marinarkæolog ved Vrak, på et pressemøde ifølge TT.

Undersøgelser i foråret 2022 viste dernæst, at skibet, man havde fundet, havde skibstekniske detaljer, som tidligere kun var set på "Vasa".

Blandt andet kunne de se, at det egetræ, der blev brugt til at bygge det, var fra det samme sted som den eg, der blev brugt til "Vasa"-skibet år tidligere.

"Æblet" er et af svensk histories store krigsskibe. Det stod færdigt i 1629 og var bygget af de samme, som færdiggjorde "Vasa" et år tidligere.

Skibet var sammen med "Vasa" et af to store krigsskibe, som en svenske konge igangsatte byggeriet af i 1625.

"Vasa" kæntrede og sank på dets allerførste rejse i Stockholm i 1628. Det blev efter 333 år på havets bund bjærget.

I dag er "Vasa" udstillet på et museum i Stockholm, og det er "verdens bedst bevarede" skib fra 1600-tallet. Det fremgår af museets hjemmeside.

I modsætning til "Vasa" har "Æblet været forsvundet, siden det sank i 1658 ved Vaxholm. Indtil det nu er fundet 363 år senere.

Fundet af søsterskibet giver ifølge fagfolk ny og vigtig viden om skibene.

Ifølge Jim Hansson betyder det, at man nu for alvor kan undersøge forskellene i "Vasas" og "Æblets" konstruktion.

Samtidig giver det ny viden omkring svenskes skibes udvikling, siger hans kollega Patrik Högund ifølge TT.

- Dette vil hjælpe os til at forstå, hvordan de store krigsskibe udviklede sig fra det ustabile "Vasa" til sødygtige fartøjer, der kunne dominere Østersøen.

/ritzau/