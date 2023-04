Sverige har udvist klart flest briter af alle EU-lande

Sverige har udvist flere britiske statsborgere end noget andet EU-land, siden Storbritannien 31. januar 2020 forlod det europæiske samarbejde.

Det viser en ny opgørelse fra EU's statistiske kontor, Eurostat.

De opdaterede tal, der blev offentliggjort 31. marts, viser, at Sverige i løbet af 2021 og 2022 har udvist i alt 1100 briter.

Det er et bemærkelsesværdigt højt tal.

I hvert fald er det meget højere end noget andet EU-land. Også selv om Sverige målt på antal indbyggere er mindre end flere andre EU-medlemmer.

Også sammenlignet med Danmark er tallet højt. Ifølge Eurostat er 60 britiske statsborgere blevet udvist fra Danmark i løbet af 2021 og 2022.

EU's tre største lande, Tyskland, Frankrig og Italien, har siden brexit udvist henholdsvis 55, 120 og 0 britiske statsborgere.

Den britiske avis The Guardian har ligeledes skrevet om Sveriges udvisninger.

Her fremhæves en enkeltsag om en 74-årig brite med Alzheimers sygdom, som er blevet beordret til at forlade Sverige.

Det britiske parlamentsmedlem Hilary Benn har beskrevet udvisningen som "voldsomt chokerende". Det skriver The Guardian.

Avisen har også talt med en britisk fysikprofessor fra Stockholms universitet.

- De bliver nødt til at give en forklaring på, hvorfor Sverige står for omkring halvdelen af alle udviste briter fra Schengenområdet i 2021 og 2022, siger professoren David Milstead til The Guardian.

- Det her er et voksende og åbenlyst problem. De kan ikke længere kigge den anden vej. Sagen om fru Poole er ikke unik. En række langtidsboende indbyggere er blevet tvunget til at forlade landet, siger han.

Sverige udviste 715 briter i 2021 og 385 briter i 2022.

Holland er det EU-land, der har udvist næstflest. Holland har udvist 800 britiske statsborgere siden brexit, viser tallene fra Eurostat.

Britiske statsborgere i Danmark fik mandag i sidste uge forlænget ansøgningsfristen for at søge fortsat ophold i Danmark.

Det meddelte Udlændinge- og Integrationsministeriet i en pressemeddelelse.

Fristen udløb oprindeligt 31. december 2021.

Politiken og Ekstra Bladet kunne dog beskrive, hvordan over 300 briter i Danmark ikke nåede at søge om opholdstilladelse inden deadline.

Nu er ansøgningsfristen blevet forlænget til udgangen af 2023.

