Sverige lemper regler for rejser til ti europæiske lande

Sverige åbner for turistrejser til ti lande - blandt andet Spanien, Frankrig og Italien. Danmark er ikke med.

Sveriges regering lemper restriktionerne for rejser til ti lande fra den 30. juni. Det siger den svenske udenrigsminister, Ann Linde, på et pressemøde onsdag.

Danmark, som dog heller ikke har åbnet grænsen for svenskere, er ikke blandt de ti lande.

Den gældende rejsevejledning fra det svenske udenrigsministerium om at undgå ikke-nødvendige rejser til de ti lande ophæves fra den 30. juni.

- Der har været en positiv udvikling i Europa, siger Ann Linde.

Hun siger, at beslutningen ikke er funderet på overvejelser omkring risikoen for smittespredning.

- Den er baseret på risikoen for at havne i karantæne eller for at strande, fordi der ikke er fly, tog eller både, så man kan komme hjem, siger Linde.

De lande, som svenskere fremover ikke vil blive frarådet at rejse til, er Belgien, Frankrig, Grækenland, Island, Italien, Kroatien, Luxembourg, Portugal, Schweiz og Spanien.

De nuværende restriktioner for udlandsrejser fra Sverige vil fortsat gælde for alle andre lande i EU, i EØS og Schengen-området frem til 15. juli.

For rejser til lande uden for EU, EØS og Schengen er rejsevejledningen om at undgå ikke-nødvendige rejser forlænget til 31. august.

EØS er et frihandelssamarbejde i Europa. Det tæller EU-landene samt Norge, Island og Liechtenstein

Schengen-samarbejdet om at nedlægge europæiske grænseposter og fjerne grænsekontrol omfatter de fleste EU-lande samt Norge, Island, Schweiz og Liechtenstein.

Det svenske udenrigsministeriums rejsevejledning er, som navnet antyder, blot vejledende. Det er altså ikke forbudt for svenskere at rejse ud i verden, men det frarådes.

