Sverige ophæver et 66 år gammel forbud mod dans på værtshuse

Flere medlemmer af Riksdagen i Sverige kalder det en frihedsreform, efter lovgiverne onsdag har besluttet at ophæve et 66 år langt forbud mod dans på værtshuse og natklubber.

Disse udskænkningssteder behøver fra 1. juli ikke længere at søge om en helt særlig tilladelse til dans.

Indtil nu har ejere af værtshuse og natklubber haft pligt til at gribe ind, hvis gæster pludselig skulle få lyst til en svingom. Ellers har de risikeret at få frataget deres bevilling.

Og så er det alligevel ikke helt frit.

Barer og natklubber skal stadig fortælle, at der skal være dans hos dem. Men anmeldelsen er gratis, og den kan afleveres mundligt.

Under debatten i Riksdagen fremførte flere, hvor absurd reglen fra 1956 har været.

- Det er altså ulovligt at holde takten, når der er sprit i kroppen til nogle skønne toner i baggrunden, lød det fra Charlotte Nordström fra det konservative Moderaterna.

Alle partier i Riksdagen har stemt for at ophæve det famøse danseforbud.

Men som TV4 påminder om, så kræver det stadig en højtidelig tilladelse, hvis der skal danses på gader og torve.

Den borgerlige regering siger i lovforslaget, der blev stemt om onsdag, at det er svært at bedømme, om frisættelsen af dansen vil føre til, at politiet oftere skal rykke ud for at sikre ro og orden.

