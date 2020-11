Sverige strammer forsamlingsforbud i kamp mod corona

Fra den 24. november vil det være forbudt at samles mere end otte personer til offentlige begivenheder.

I Sverige sænkes forsamlingsforbud ved offentlige arrangementer til otte personer i et forsøg på at bremse smittespredning.

Det siger statsminister Stefan Löfven på et virtuelt pressemøde.

Den skærpede forsamlingsforbud vil træde i kraft den 24. november.

- Dette er et meget klart signal til enhver i vores land om, hvad der kommer til at gælde fremover. Gå ikke i gymnastiksalen, gå ikke på bibliotek og arranger ikke middag derhjemme, siger Stefan Löfven.

Meldingen kommer, efter at Sverige de seneste uger har oplevet en markant stigning i smittetallene.

Også antallet af dødsfald blandt coronapatienter har været på himmelflugt de seneste uger.

Sverige har tidligere haft en strategi, hvor man i stedet for omfattende nedlukninger og forsamlingsforbud har stolet på generelle opfordringer om at holde afstand og sikre god hygiejne.

Den strategi alene er ifølge Stefan Löfven ikke længere gangbar.

- Vi kom langt med råd og anbefalinger i foråret, men nu overholdes det ikke længere i samme grad.

- Nu er vi nødt til at indføre flere forbud og restriktioner for at knække kurven, siger statsministeren.

/ritzau/