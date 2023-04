Sveriges Radio trækker sig fra Twitter: Folk er andre steder

Public service-mediet Sveriges Radio stopper med at være aktiv på det sociale medie Twitter.

Det oplyser mediet i en pressemeddelelse tirsdag.

Sveriges Radio har ifølge eget udsagn blot prioriteret at være der, hvor publikum er.

Beslutningen har ikke rod i, at twitterkontoen for Sveriges Radios nyhedstjeneste Ekot for nylig fik betegnelsen "offentligt finansieret medie" af Twitter, oplyser mediet.

- Årsagen er, at vi har skullet prioritere og fokusere Sveriges Radios digitale tilstedeværelse, siger Christian Gillinger, som er ansvarlig for sociale medier på Sveriges Radio, i pressemeddelelsen.

Han forklarer, at Twitter har "ændret sig i løbet af årene og fået mindre betydning" for mediet.

- Offentligheden har simpelthen valgt andre steder at være. Og derfor vælger Sveriges Radio at deaktivere eller slette sine sidste konti, siger han.

Betegnelsen "offentligt finansieret medie" er dækkende for den måde, som Sveriges Radio er finansieret på, siger han videre.

Twitters mediebetegnelser har ellers på det seneste været genstand for debat.

Britiske BBC blev nemlig betegnet som "et regeringsstøttet medie", hvilket førte til protester fra mediet.

Siden er betegnelsen blevet ændret til netop "offentligt støttet medie".

Canadiske CBC har indstillet sine aktiviteter på Twitter som følge af betegnelsen "regeringsstøttet medie".

- Vores journalistik er upartisk og uafhængig. At antyde noget andet er usandt. Derfor stopper vi vores aktiviteter på Twitter, skriver mediet.

Elon Musk købte sidste år Twitter og indsatte sig selv som direktør for det sociale medie efter et langt forløb, som trak mange overskrifter.

Efter at have opkøbt twitteraktier i starten af året tilbød Musk at købe hele platformen for 44 milliarder dollar i april.

Han trak sig senere fra aftalen. Men Twitters ledelse lagde sag an mod rigmanden for at sørge for, at han holdt sig til aftalen.

Det endte med, at mediet blev købt i oktober for den oprindeligt tilbudte købssum.

/ritzau/