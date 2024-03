Svindel med streaming udløser fængsel og konfiskation af millioner

En 53-årig mand idømmes ved Retten i Aarhus halvandet års fængsel for at have svindlet streamingtjenester, herunder Spotify og YouSee Musik.

Et år og tre måneder af straffen er gjort betinget, mens tre måneder er ubetinget og skal afsones nu.

Den tiltalte er fundet skyldig i anklagen om groft databedrageri, ved at han over en årrække foretog autogenererede afspilninger på streamingtjenester.

Afspilningerne skete efter rettens vurdering ved hjælp af 71 abonnementer på streamingtjenester.

Det medførte ifølge retten, at han uberettiget fik udbetalt omkring to millioner kroner i royalties, som er en slags betaling for afspilningerne.

Derudover er den 53-årige fundet skyldig i at have krænket ophavsretsloven ved at redigere og ændre 37 musiknumre.

Han ændrede på tempo og varighed af numrene og udgav dem med sig selv som rettighedshaver, selv om numrene i virkeligheden tilhørte fem danske bands inden for folkemusikgenren.

Ud over straffen konfiskeres én million kroner hos den tiltalte samt én million kroner hos den virksomhed, han er eneejer af og direktør i.

Den tiltalte har nægtet sig skyldig.

Han forklarede, at han som konsulent i musikbranchen arbejdede med at uploade musiknumre for pladeselskaber i ind- og udland og på den måde gøre musik tilgængelig på streamingtjenesterne.

Han har forklaret de mange afspilninger med, at han dagligt foretog en "stikprøve" af et katalog på 20.000 musiknumre, som han som led i sit arbejde havde uploadet til streaming.

Manden har ikke kunnet forklare, hvorfor han har registeret sig som rettighedshaver af de 37 numre, der var blevet redigeret.

I retten sagde han, at det måtte være sket som en fejl.

Kort efter at dommen var afsagt, meddelte den tiltaltes forsvarsadvokat, Henrik Garlik, at dommen ankes til landsretten.

Her vil kravet være frifindelse.

Det er National Enhed for Særlig Kriminalitet (NSK), der har efterforsket sagen. Her erklærer specialanklager Amir Amirian sig tilfreds.

- Det er en principiel dom, og det er mig bekendt den første sag herhjemme af den her karakter, siger han.

Sagen begyndte at rulle, da RettighedsAlliancen, der repræsenterer flere end 100.000 danske rettighedshavere inden for film og musik, opdagede et usædvanligt afspilningsmønster hos Spotify.

RettighedsAlliancen skrev til Spotify om sin mistanke, og det fik tjenesten til at undersøge sagen nærmere.

Det viste sig, at brugerkonti tilhørende den 53-årige mand stod bag uforholdsmæssigt mange afspilninger af de samme numre, som manden stod som rettighedshaver af.

På den baggrund indgav RettighedsAlliancen politianmeldelse i sagen.

