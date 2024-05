Swift tilføjer syv sange fra nyt album til europæisk setliste

Den amerikanske sanger Taylor Swift tog torsdag aften hul på den europæiske del af sin store verdensturné "The Eras Tour".

Det skete i Paris La Défense Arena i Frankrigs hovedstad Paris, hvor tusindvis af fans under den flere timer lange koncert blandt andet hørte syv sange fra Swifts nye album "The Tortured Poets Department" live for første gang.

Det skriver The Guardian i dets liveblog fra koncerten.

"The Tortured Poets Department" er 34-årige Taylor Swifts 11. album. Det udkom 19. april 2024 og fans har været spændte på, om Swift ville tilføje sange fra albummet til den allerede alenlange setliste.

Blandt andet oplevede Swifts franske fans torsdag aften singlen "Fortnight" og hittet "I Can Co It With a Broken Heart".

Til gengæld droppede Taylor Swift en håndfuld af de sange, som var med på de tidligere dele af turnéen - blandt andet fanfavoritterne "Long Live" og "Tolerate It".

Popikonet har beskrevet albummet som "et nyt værk, der reflekterer over begivenheder og følelser fra et flygtigt og fatalistisk tidspunkt - et tidspunkt, som både var sensationelt og sorgfuldt".

I Paris torsdag aften lød beskrivelsen af albummet og dets 31 sange mere kortfattet: "kvindelig vrede, the musical" (Female rage, the musical, red.).

Taylor Swifts "Eras Tour"-koncerter varer i omegnen af 3,5 timer og hun spiller sange fra alle sine tidligere albums på nær sit selvbetitlede debutalbum.

"The Eras Tour" har allerede besøgt USA, Asien og Australien. Efter koncerter i 12 europæiske lande drager Swift igen på turné i USA og Canada. Den sidste koncert på "The Eras Tour" finder sted i december 2024.

Swifts berømmelse nåede nye højder i 2023, hvor hun slog en række rekorder i musikindustrien - blandt andet med sin ekstremt populære turné "The Eras Tour", som slog rekorden som den mest indbringende musikturné nogensinde.

Også hendes koncertfilm, "Taylor Swift: The Eras Tour", slog rekorden for den mest indbringende åbningsweekend for en koncertfilm nogensinde, skrev The New York Times.

Taylor Swift spiller i Paris tre gange mere, før hun drager mod Stockholm, Lissabon og Madrid i de kommende uger.

/ritzau/