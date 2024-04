Syd for Solen afslører tre nye navne til koncertplakaten

Den københavnske musikfestival Syd for Solen har onsdag løftet sløret for tre nye kunstnere, der skal spille på festivalen til sommer.

De nye navne på plakaten er britiske Michael Kiwanuka, danske Eee Gee og britiske Rachel Chinouriri.

Det oplyser Syd for Solen i en pressemeddelelse.

Alle tre kunstnere bliver en del af fredagens program, som står i soul, jazz og poppens tegn.

Artiklen fortsætter under annoncen

Med de nye navne er der ifølge Xenia Grigat, der er programansvarlig på Syd for solen, lagt op til en uforglemmelig sommerdag.

- Michael Kiwanuka kommer med sin fænomenale stemme, sine gribende tekster og skaber med sin helt overdrevne musikalitet en smuk rød tråd gennem dagen, siger hun i meddelelsen.

Det er første gang i fem år, at soulsangeren Michael Kiwanuka holder en koncert i Danmark.

Han står bag sange som "Cold Little Heart" og "Home Again".

Den danske sangerinde Eee Gee bliver også en del af fredagens program. Hun debuterede i 2021 med sangen "Favourite Lover" og har siden udgivet to album.

- Mage til talent skal man lede længe efter - og rygtet om Eee Gees blanding af pop, country og disco er også for længst nået ud over landets grænser, siger Xenia Grigat.

Rachel Chinouriri er det sidste navn, som Syd for solen har offentliggjort onsdag.

Artiklen fortsætter under annoncen

Hun blev første gang bemærket i 2016 på musiktjenesten Soundcloud, og hendes første album udkommer til maj.

- Hvis man godt kan lide at blære sig med at have set en gigantisk verdensstjerne i de første år af karrieren, så skal man ikke gå glip af Rachel Chinouriri på Syd for solen 2024, siger Xenia Grigat.

Den 25-årige britiske sangerinde turnerede i 2023 med både Lewis Capaldi og Louis Tomlinson.

Ud over de tre nye navne tæller Syd for solens plakat blandt andre den populære musikproducer Fred Again.., den britiske R'n'B-sangerinde Jorja Smith og den ene halvdel af hiphopduoen Outkast André 3000.

Det er tredje gang, at Syd for Solen bliver afholdt. Hidtil har den haft til huse i Søndermarken, men i år har den fundet nyt hjem i Valbyparken.

Festivalen løber over tre dage den 8., 9. og 10. august.

/ritzau/