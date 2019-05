Sydkoreansk film snupper Guldpalmen

"Parasite" vinder Guldpalmen i Cannes, og den første sorte kvindelige instruktør hædres ved filmfestivalen.

Sydkoreanske Bong Joon-hos film "Parasite" modtager Guldpalmen i Cannes lørdag aften.

Det oplyser filmfestivalen på Twitter.

"Parasite" er en tragikomisk film, der handler om to familier fra to forskellige dele af den koreanske klasse. Sønnen fra den fattige familie får et job som tutor for datteren fra den velhavende familie.

Ved filmfestivalen blev festivalens første kvindelige sorte instruktør Mati Diop også hædret for sin film ”Atlantique”.

Selv om hun ikke går hjem med den helt store pris, så blev hun hædret med juryens store pris, Grand Prix.

/ritzau/