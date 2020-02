Sydney overvejer at erstatte ikonisk fyrværkeri med droner

Efter massiv kritik vil den australske storby se på muligheden for at lave et lysshow med droner til nytår.

Australiens største by, Sydney, overvejer at erstatte byens ikoniske nytårsfyrværkeri med droner.

Den australske storbys enorme fyrværkerishow går hver nytårsaftensdag jorden rundt, da byen grundet tidsforskellen er blandt de første til at gå ind i det nye år.

Men nu kan det være slut.

Ifølge det australske medie The Sydney Morning Herald skal byens byråd drøfte, om fyrværkeriet skal erstattes med droner, som blandt andre Shanghai i Kina fascinerede verden med sidste år.

I Shanghai var tusindvis af droner udstyret med lys, så de formede forskellige figurer i himlen, herunder tallene "2020" til stor begejstring.

Mødet i byrådet sker, efter at Sydneys fyrværkeri var til stor debat i hele Australien i december sidste år grundet de mange brande, der hærgede landet i samme periode.

Mødet finder sted mandag, og her vil byrådsmedlemmet Craig Chung fremsætte et forslag om at indlede en undersøgelse af muligheden for at erstatte fyrværkeriet med droner.

- Som den første storby til at fejre nytåret, hviler alles øjne på os, siger Craig Chung til Sydney Morning Herald.

- Det ville være et stærkt signal at sende til omverdenen, at Sydney er progressiv og kigger mod måder at nedbringe udledninger.

Sydneys overborgmester, Clover Moore, har endnu ikke bekræftet, om hun stemmer for droneshowet. Men hendes kommentarer peger i den retning, skriver The Sydney Morning Herald.

Sydney estimerer, at byen tjener omkring 133 millioner australske dollar, svarende til 616 millioner danske kroner, på de millioner af besøgende, der hvert år valfarter til byen for at se fyrværkeriet.

Craig Chung medgiver, at droneshowet ikke må forringe kvaliteten af det nuværende fyrværkeri.

/ritzau/