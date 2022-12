Sydney siger farvel til turbulent år og træder ind i 2023

Sydney har traditionen tro taget hul på et nyt år med et stort fyrværkerishow ved Operahuset.

De første lande har lørdag eftermiddag dansk tid så småt taget hul på 2023.

Sydney på den australske østkyst er - som altid - en af verdens første storbyer, der er gået ind i det nye år.

Det blev traditionen tro fejret med et overdådigt fyrværkerishow, som varede i 12 minutter, nær Operahuset ved Sydneys havn.

Sydney har ofte været kendt som "nytårets hovedstad i verden".

Den titel kan den nu igen bryste sig af efter en periode, hvor fejringerne har været dæmpet på grund af coronapandemien.

- Det har været et ret godt år for os. At overvinde covid er fantastisk, siger David Hugh-Paterson, en af de måske omkring en million mennesker, som var samlet på Sydneys havn for at se fyrværkeriet.

Myndighederne i Sydney sagde tidligere, at de ventede, at omkring en halv milliard mennesker verden over ville følge fyrværkeriet fra havnen via online-transmissioner eller på tv.

Efter coronaen er de australske grænser igen åbne for tilrejsende.

- Hvis vi kan bringe alle sammen i fejringen, og få dem til at se frem mod det kommende år med glæde og fornyet optimisme, så kan vi sige, at vi har gjort vores job, siger Fortunato Foti, der organiserer fyrværkeriet.

Efter Sydney samler opmærksomheden sig om andre af verdens storbyer, som traditionelt også suger opmærksomhed til sig på årets sidste aften.

I Asien gælder det blandt andet Singapore, Shanghai i Kina og Seoul i Sydkorea.

Senere når nytåret Europa, hvor der også traditionelt er spektakulært fyrværkeri i blandt andet Berlin, Paris og London.

Når klokken bliver 06.00 den 1. januar 2023 i Danmark, bliver det nytår i New York.

/ritzau/AFP