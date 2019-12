Musik og sang er en vigtig del af adventstiden

Advent betyder som bekendt, ”at noget er på vej”, og vi ved, at det er julen og Kristus, der er på vej. Hvis forventningens glæde er den største, må glæden være stor i december

Store begivenheder kræver forberedelsestid, og den er godt givet ud, for man skal stemme sindet og gøre, hvad der skal gøres. Når de unge skal konfirmeres, bruger de syv måneder på at gøre sig tanker og modnes sammen med andre. På at forberede sig. Når en kvinde bliver gravid, har hun ni måneder til at glæde sig og til at forberede sig på en ny livsfase. Tænk, hvis konfirmationsfesten stod helt alene, eller hvis man fik et barn efter en halv dags graviditet. ”Frugter kan uspået komme”, men nogle gange er det nu godt, at der er både sået og spået om det og den, der skal komme. I god tid.

Derfor er december (i hvert fald for mig) mindst lige så smuk og værdifuld som selve julen. Fordi der er god tid og noget at se frem til. Advent er selvfølgelig især vidunderlig, fordi julen står for enden af det hele og kaster sit lys ind på vores decembervej.

Adventstiden har mange traditioner og markører, men jeg tror, at musik og sang for de fleste er ganske afgørende: Det er alt fra Bing Crosby til ”Søren Banjomus” og Händels ”Messias”. Det er julemusik i radioen og på playlisten, men det er også utallige mennesker, der strømmer til kirkekoncerter – ofte med indlagt fællessang til ”De ni læsninger” eller ”Syng Julen ind”, til sangaftener eller bare til adventstidens mange gudstjenester.

Og hvad synger vi? Det rækker denne korte klumme slet ikke til at beskrive, men det er heller ikke det afgørende. Det afgørende er, at englene sang julenat, og at mennesker har sunget siden da, om det, der skete i Betlehem. Mennesker har sunget fra en righoldig og uudtømmelig kilde af smukke toner og ord, vi kan låne og tage i munden. Ord, som gør vores verden større, dybere og rigere. Og vi synger endnu. Sammen.

Gode, gamle julesalmer skal der til, og vi har hver især vores favoritter, hvormed vi (gen)synger vores egen historie, fordi alle de andre gange, vi sang dem, klinger med, når vi synger dem på ny. Gentagelsen og genkendelsen er en væsentlig del af julen, for det handler om overleveringer og traditioner. Når vi synger de gamle julesalmer, synger vores forfærdre med, og barnet i os synger med.

Men som den første jul var et nybrud, skal også vi i juletiden rystes bare en smule ud af gentagelse og trummerum, så det hele ikke bliver helt bevidstløst. Derfor kan og bør vi – også i december – synge nye salmer. Det kan være ”Nu tændes tusind julelys”, der af mystiske grunde ikke er at finde i Salmebogen, eller det kan være en salme som ”Det første lys er Ordet, talt a Gud” af Johannes Johansen, der allerede er en nyklassiker (og som hos os gerne må synges på Bjarne Haahrs melodi fra Højskolesangbogen.) Men det kan også være endnu nyere salmer, som præster og organister forhåbentlig har mod til at vælge i disse uger.

I klummen Sang&Salmer skriver sognepræst og historiker Morten Skovsted løbende om udviklingen inden for musik og sang i kirken.