I sidste uge døde den britiske komiker Terry Jones, instruktør af filmen ”Life of Brian” og medskaber af ”Monty Pythons flyvende cirkus”. Ifølge satireforsker dukkede Terry Jones og hans ”med-pythoner” op i en særlig antiautoritær epoke, som gjorde, at de slap af sted med at krænke både magthavere og minoriteter