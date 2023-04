En dræbt og seks såret i angreb på strandpromenade i Tel Aviv

En person er dræbt og seks andre såret i et angreb i den israelske kystby Tel Aviv fredag.

Ofrene er udenlandske turister, oplyser israelsk redningsmandskab til nyhedsbureauet Reuters.

Den dræbte er en mand på omkring 30 år, skriver avisen Haaretz og andre israelske medier.

Det israelske udenrigsministerium betegner ifølge Reuters angrebet som et terrorangreb.

Oplysningen om, at én er dræbt, bekræftes ligeledes fra udenrigsministeriets side. Ifølge den første melding fra ministeriet var der syv sårede, hvoraf to blev meldt alvorligt såret.

Ifølge The Jerusalem Post er der tale om to angreb. Det første var et skudangreb på strandpromenaden i Tel Aviv, og umiddelbart efter forsøgte en mand at køre fodgængere i den israelske kystby ned i sin bil.

Gerningsmanden bag skudangrebet blev efterfølgende skudt og dræbt af civile, fremgår det ifølge The Jerusalem Post af de foreløbige oplysninger.

Bilisten, der tilsyneladende med overlæg kørte ind i fodgængere i Tel Aviv, er ifølge avisen anholdt af israelsk politi. Han forulykkede efter påkørslen, der skete på Kaufmann-gaden langs med stranden.

Tidligere fredag blev to israelske kvinder i 20'erne dræbt i et skudangreb på Vestbredden nær den israelske bosættelse Hamra.

De blodige begivenheder sker på baggrund af voldsomme uroligheder, der har præget Israel i de seneste dage.

Natten til fredag foretog Israel luftangreb mod mål i Gazastriben og det sydlige Libanon. Det var en reaktion på, at 34 raketter torsdag blev affyret fra Libanon og over grænsen mod Israel.

Mens det ikke er usædvanligt, at der er raketangreb fra Gazastriben, er det yderst sjældent, at der er beskydning med raketter fra nabolandet Libanon mod nord.

