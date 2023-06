Syv ud af ti holder sig fra offentlig debat grundet hadtale

Syv ud af ti danskere afholder sig fra at ytre sig på sociale medier på grund af hadtale.

Det viser en meningsmåling, der er udført af instituttet Kantar Public på vegne af Amnesty International Danmark.

I målingen erklærer 70 procent sig helt eller overvejende enige i, at hadtale på sociale medier til tider kan få dem til at afholde sig fra at ytre sig.

Det har konsekvenser for den demokratiske samtale, forklarer Dina Hashem, der er jurist og politisk rådgiver i Amnesty International Danmark.

- Ytringsfriheden er jo en fundamental rettighed og en kerne i et demokratisk samfund. Derfor er det et samfundsproblem, når vi ved, at mennesker afholder sig fra at ytre sig, siger hun.

Hun påpeger også, at hadtale medfører alvorlige psykiske konsekvenser for dem, der bliver udsat for det. Det tæller blandt andet ptsd, angst, identitetstab og adfærdsændring.

Derfor lancerer Amnesty tirsdag en kampagne om hadtale, der går under navnet "Had skader".

- Formålet med lanceringen er at give et bedre indblik i ens rettigheder og kendskab til ens rettigheder (ved hadtale, red.).

- Vi kommer til at snakke om, hvordan vi skal italesætte hadtaleproblemstillingen, hvad man oplever og hvad de psykiske konsekvenser er, forklarer Dina Hashem.

Ifølge Amnesty blev der i 2022 indgivet 112 anmeldelser om hadtale. Af dem faldt der otte domme.

- Det står i stor kontrast til Justitsministeriets offerundersøgelse, som viser, 25.000 mennesker oplever at blive udsat for hadtale, siger Dina Hashem.

Hun mener, at tallene siger noget om, at "vores nuværende lovgivning ikke afspejler vores samfund". Derfor er man i Amnesty også ved at kigge på lovgivningen for at undersøge, om der kan gøres noget på den front.

Kampagnen fra Amnesty indeholder både flyers, bannere og kampagnevideoer med personlige beretninger fra nogle, der har været udsat for hadtale.

Der er desuden udviklet et brætspil, som sætter spilleren ind i den nuværende lovgivning og hele retspraksis.

