Tårevædet russisk blogger undskylder for kendisfest for halvnøgne

En fængselsdom, en tårevædet undskyldning, opsagte kontrakter og meldinger om en mildest talt misfornøjet præsident Vladimir Putin.

Det er nogle af konsekvenserne af en fest i en natklub i Moskva afholdt 21. december med temaet "næsten nøgen", hvor russiske kendisser i meget lidt tøj deltog.

Billeder fra festen er blevet delt på sociale medier i Rusland, og blandt kommentatorer, som går ind for krigen i Ukraine, har kritikken været hård.

De mener, at festen var højst upassende, på et tidspunkt hvor russiske soldater kæmper ved frontlinjen.

Også fra det officielle Rusland har der været kritik.

Maria Zakharova, talsperson for Ruslands udenrigsministerium, har ifølge mediet Ura.ru sagt, at begivenheden er en "skamplet" for de personer, der deltog.

Men nu har de en chance for at arbejde med sig selv, har hun sagt.

Den russiske blogger Anastasija Ivlejeva, som deltog iført smykker til en værdi af mere end halvanden million kroner, var arrangør af festen.

Hun har efter festen udsendt intet mindre end to undskyldningsvideoer.

I nummer to, som blev offentliggjort 27. december, siger hun, at hun fortryder sine handlinger og har fortjent alt det, der er sket for hende, men at hun håber på at få "endnu en chance".

For rapperen Vacio har festen haft juridiske konsekvenser.

Han deltog kun iført en strategisk placeret sok, hvilket tilsyneladende var en reference til et berømt billede af medlemmerne af rockbandet Red Hot Chili Peppers.

Ved en domstol i Moskva har han fået en dom på 15 dages fængsel og en bøde på knap 15.000 kroner for at promovere "utraditionelle seksuelle relationer".

Der er også meldinger om, at andre kendte navne har fået aflyst koncerter og opsagt kontrakter med sponsorer.

Baza - et nyhedsmedie kendt for sine kontakter til sikkerhedstjenesterne - har berettet, at soldater i Ukraine var blandt de første, som beklagede sig efter at have set billeder fra festen.

Mediet melder ligeledes, at billederne nåede frem til Putin, som ikke var imponeret.

/ritzau/Reuters