Tårnet i Brande møder kritik fra Akademiraadet

Bestseller-koncernens godkendte planer om at bygge Danmarks største højhus i Brande kritiseres i et åbent brev af Akademiraadet. Rådet har til opgave at rådgive staten i kunstneriske spørgsmål

Paris har Eiffeltårnet. New York har Empire State Building. Og midtjyske Brande har Bestseller-tårnet. Sådan kommer det i hvert fald til at se ud, hvis Bestseller-koncernens byggeplaner, som Ikast-Brande Kommunes byråd godkendte i sidste måned, bliver til virkelighed, og et 320 meter højt højhus dermed opføres i Brande. Men nu møder byggeriet kritik fra Akademiraadet, der virker som statens rådgiver i kunstneriske spørgsmål.

I et åbent brev stiller Akademiraadet sig kritisk over for, at lokalpolitikere i en enkelt kommune kan tage en beslutning om noget, som i praksis kommer til at påvirke det meste af Midtjylland, dele af Øst- og Vestjylland og vil have betydning for den danske kulturhistorie. Projektet i Brande bør i stedet debatteres på regionalt niveau, lyder det i brevet.

Merete Ahnfeldt-Mollerup er arkitekt og medlem af Akademiraadet. Ifølge hende har byggeriets højde afgørende betydning.

”Det er en bygning, man kommer til at kunne se fra nogle af de væsentligste kulturhistoriske steder i Danmark som Jelling. Dengang man byggede DTU nord for København, besluttede man, at kan ikke måtte lave høje bygninger, der kunne ses fra Eremitageslottet, som skulle stå uberørt. Hvis man kan sige, at Eremitageslottet har en væsentlig kulturhistorisk værdi, der skal tages hensyn til ved byggeri, kan man sige det gange 20 om Jelling, Jelling Kirke og Jelling Højene,” siger Merete Ahnfeldt-Mollerup.

Akademiraadet har ifølge Merete Ahnfeldt-Mollerup fået talløse opfordringer til at forholde sig til sagen.

”Der var et medlem af akademiet, der sagde, at vi i denne sag bør tale på hedens vegne, og det er rigtigt. Heden kan ikke tale. Hærvejen kan ikke tale. Jelling kan ikke tale, så i stedet må vi tale,” siger Merete Ahnfeldt-Mollerup.

Fra Akademiraadets side er håbet, at projektet i Brande kan være lejlighed til at indlede en generel debat om, hvorvidt kommuner alene kan tage stilling til beslutninger af regional betydning.