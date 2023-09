Taiwan uddeler rap over fingrene til Musk for Kina-kommentar

Taiwan er "ikke til salg", meddeler østatens udenrigsminister i et hårdt gensvar til Elon Musk, som har hævdet, at Taiwan er en integreret del af Kina.

Det er ikke første gang, at mangemilliardæren kommer på tværs i det betændte forhold mellem Kina og Taiwan.

Musk er ejer af mediet X (det tidligere Twitter), bilfabrikken Tesla og netværket af satellitter med navnet Starlink.

Han fremsatte sin kommentar om Kina og Taiwan på en elektronikmesse i Los Angeles tidligere på ugen. Den er siden lagt på YouTube.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Deres politik (Kinas red.) har været at genforene Taiwan og Kina. Ud fra deres standpunkt kunne det måske være analogt til Hawaii eller noget i den retning som en integreret del af Kina. Men som af helt andre grunde ikke er en del af Kina, fordi den amerikanske stillehavsflåde med magt har forhindret enhver slags genforening, sagde Musk.

På X skriver Taiwans udenrigsminister, Joseph Wu, at han håber på, at Musk kan få Kina til at gøre "@X tilgængeligt for folk" i Kina.

Kina blokerer for X, og det samme gælder for andre sociale medier som Facebook.

- Måske synes han, at forbud er god politik, ligesom når han slukker for Starlink for at forpurre Ukraines modangreb på Rusland, siger Wu videre.

Han henviser til en episode, hvor Musk afviste at holde sine Starlink-satellitter aktive over Sevastopol på den besatte halvø Krim under et ukrainsk angreb på den russiske flåde sidste år.

- Hør så efter: Taiwan er ikke en del af Folkerepublikken Kina og bestemt ikke til salg, skriver Wu.

Artiklen fortsætter under annoncen

Musk har en stor Tesla-bilfabrik i Shanghai.

I oktober sidste år foreslog han, at Kina og Taiwan skulle løse deres uenigheder ved, at Taiwan skulle afgive kontrollen med dele af øen til Kina.

Taiwan har reelt fungeret som en uafhængig stat siden 1949. Østaten har i modsætning til Kina kommunistiske etpartistyre et udviklet demokrati og spiller globalt en nøglerolle inden for it-teknologi.

Kun folk i Taiwan kan bestemme østatens fremtid, lyder det fra regeringen i Taipei. Østaten har 23,5 millioner indbyggere.

/ritzau/Reuters