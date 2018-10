Taleskriver i Statsministeriet vinder debutantpris ved BogForum

56-årige Anita Furu vandt fredag debutantprisen ved BogForum i København for sin roman "Mit halve liv".

Den 56-årige forfatter Anita Furu blev fredag udnævnt til vinder af debutantprisen ved dette års BogForum i København.

Det er Anita Furus roman "Mit halve liv", der sikrer hende prisen og de medfølgende 50.000 kroner.

Bogen blev udgivet i slutningen af 2017 og handler om en jødisk flygtningepiges turbulente liv, fra hun som lille mister sine forældre under pogromerne i Rusland i 1906.

I juryens begrundelse blev der lagt vægt på, at Anita Furus bog er "en smuk, klog og nuanceret skildring af en pige- og kvindeskikkelse, igennem hvis bevidsthed læseren oplever verden".

- Det er en roman, der ikke bare åbner for en historisk erfaring, men en menneskelig erfaring, som mestrer det, som kun god litteratur kan: At få læseren til at føle et dybt skæbnefællesskab med et andet menneske, hvis livsbetingelser kan være så langt fra ens egne, står der i juryens begrundelse ifølge DR.

Til daglig arbejder Anita Furu i Statsministeriet, hvor hun er taleskriver, og forfatteren er glad for prisen.

- Jeg tror ikke, jeg forstår det endnu. Men jeg håber, det vil betyde, at flere vil læse min bog. Man skriver jo fordi, man vil nå nogle mennesker og røre dem med sin historie.

- Der udkommer jo så meget, og selv om jeg har været heldig at få pæne anmeldelser og omtale, så er det svært at trænge igennem, siger Anita Furu til DR.

Anita Furu vandt prisen foran Emma Bess for "Mødre, døtre, søstre", Kira Dreyer Messell for "Skibbruden og andre fortællinger om udødelighed" og Sara Omar for "Dødevaskeren".

/ritzau/