Taliban angriber og dræber 14 sikkerhedsfolk i Afghanistan

Militante fra Taliban har dræbt 14 soldater og politifolk i to afghanske provinser trods fangefrigivelser.

Militante fra Taliban har dræbt mindst 14 soldater og politifolk i to afghanske provinser. Det sker efter en tre dage lang våbenhvile er udløbet, og mens regeringen i Kabul er ved at frigive hundredvis af Taliban-fanger.

Syv medlemmer af den nationale hæren blev dræbt af Taliben i Seya Gird i provinsen Parwan nord for Kabul, oplyser den lokale guvernørs talsmand, Wahida Shahkar.

- To soldater blev taget som gidsler af Taliban, mens en tredje blev såret, siger Shahkar.

Samtidig er mindst syv politifolk blevet dræbt ved et Talibanangreb ved en kontrolpost i byen Farah, som er hovedstad i provinsen af samme navn. Det siger lokale regeringskilder til dpa.

Her blev mindst tre politifolk taget som gidsler.

Angrebene sker, efter at den afghanske regering som "et udtryk for velvilje" tirsdag løslod 900 Taliban-fanger fra landets fængsler.

I alt 5000 Taliban-fanger skal løslades som led i en aftale mellem Taliban og USA.

USA's militære styrke i Afghanistan er allerede reduceret til næsten 8600 mand. Det er sket før planlagt på grund af frygt for coronavirus. Det skrev nyhedsbureauet Reuters i denne uge med henvisning til en aftale indgået med Taliban.

USA og den islamistiske Taliban-bevægelse underskrev den 29. februar en fredsaftale, som skulle føre til en tilbagetrækning af amerikanske soldater i Afghanistan.

I maj 2021 skal de øvrige amerikanske soldater også trækkes hjem, såfremt Taliban overholder forpligtelser om at nedtrappe volden i landet. Det er meningen, at aftalen skal bane vej for forhandlinger mellem Taliban og den afghanske regering.

Taliban regerede Afghanistan med jernhånd fra 1996 til 2001, men militsen blev fjernet fra magten ved en amerikanskledet invasion, da den ikke ville udlevere Osama bin Laden efter angrebene på USA den 11. september 2001.

/ritzau/dpa