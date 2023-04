Taliban anholder britisk YouTuber kendt for at opsøge fare

Tre britiske mænd er tilbageholdt af Taliban i Afghanistan.

Det oplyser nonprofitorganisationen Presidium Network lørdag ifølge nyhedsbureauet dpa.

Organisationen siger, at den assisterer to af mændene. Den ene af de to er en læge fra en velgørenhedsorganisation ved navn Kevin Cornwell, mens den anden mands identitet ikke er offentliggjort.

Presidium Network har bekræftet, at den tredje mand, der er tilbageholdt af Taliban, er en mand ved navn Miles Routledge.

Routledge er en turist, der fik meget kritik og opmærksomhed på sociale medier, da han i august 2021 rejste til Afghanistan, selv om Taliban havde overtaget magten i landet.

I medier er han blevet omtalt som en "fareturist". Han har en kanal på YouTube, hvor han deler sine rejser. På sin Twitter-profil skriver han om sig selv, at han "rejser til de farligste steder på Jorden for morskabens skyld".

De to mænd, der får assistance af Presidium Network, blev tilbageholdt af Talibans hemmelige politi 11. januar.

Det er uvist, hvor længe Routledge har været tilbageholdt.

Det britiske udenrigsministerium har også bekræftet, at tre borgere er tilbageholdt i Afghanistan.

- Vi arbejder hårdt på at sikre konsulær kontakt med de britiske statsborgere, der er tilbageholdt i Afghanistan, og vi hjælper deres familier, lyder det i en udtalelse fra ministeriet ifølge nyhedsbureauet AFP.

Scott Richards, der er stifter af Presidium Network, har sagt til det britiske medie Sky News, at han er af den opfattelse, at de tre har det godt og bliver behandlet ordentligt.

- Vi har ingen grund til at tro, at de er udsat for nogen former for dårlig behandling såsom tortur, og vi har fået at vide, at de har det så godt, som man kan forvente under omstændighederne, siger han.

Han tilføjer, at der ikke har været "kontakt af betydning" mellem myndighederne og de to mænd, som Presidium Network assisterer, skriver AFP.

Presidium Network opfordrer på Twitter Taliban til at være "forstående for, hvad vi mener er en misforståelse, og løslade mændene".

