Talkshow-vært beskyldes for at skabe ubehageligt arbejdsmiljø

Den amerikanske talkshow-vært Jimmy Fallon bliver af både nuværende og tidligere kolleger anklaget for at være utilregnelig og skabe et ubehageligt arbejdsmiljø.

Det skriver det amerikanske kulturmedie Rolling Stone.

To nuværende og 14 tidligere ansatte fortæller, at "The Tonight Show", hvor Fallon er vært, i årevis har haft et ubehageligt arbejdsmiljø. De udtaler sig alle anonymt.

En af dem fortæller, at det var alment kendt, at der var "gode Jimmy-dage" og "dårlige Jimmy-dage".

Artiklen fortsætter under annoncen

- Det var sådan, at hvis Jimmy var i dårligt humør, så var alle andres dag ødelagt, siger en tidligere ansat til Rolling Stone.

Sammenlagt har Rolling Stone snakket med 80 tidligere eller nuværende ansatte. Flere af dem roste Fallons komiske talent. Ingen af dem havde dog noget positivt at sige om at arbejde på "The Tonight Show".

Der har været ansat ni forskellige showrunners på programmet, siden Jimmy Fallon i 2014 overtog værtsrollen fra Jay Leno.

Dermed har der været meget større udskiftning end på sammenlignelige programmer som "Late Night" med Seth Meyers og "The Late Show" med Stephen Colbert. Det skriver det britiske medie The Guardian.

Showrunners har det øverste kreative ansvar for produktionen af talkshows.

En tidligere ansat fortæller, at ingen turde fortælle Jimmy Fallon om det ubehagelige miljø, han ifølge dem var med til at skabe.

- Ingen sagde det til Jimmy, nej. Alle gik på listefødder. Særligt vores showrunners, lyder det.

Artiklen fortsætter under annoncen

48-årige Jimmy Fallon har i kølvandet på beskyldningerne undskyldt til sine ansatte. Det skriver Rolling Stone og kulturmediet Variety.

Det skete torsdag aften på et Zoom-opkald.

- Det er flovt, og jeg har det så dårligt over det, sagde han ifølge ansatte, der deltog i opkaldet.

- Jeg ønsker, at det her show er sjovt. Det skal være inkluderende for alle. Det skal være underholdende, det bør være det bedste show med de bedste folk, lød det fra Jimmy Fallon.

"The Tonight Show" holder i øjeblikket pause på grund af en strejke blandt skuespillere og manuskriptforfattere i Hollywood.

/ritzau/