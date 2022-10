Talsmand efter fredspris til aktivist: Nobel havde vendt sig i graven

At den hviderussiske forfatter og aktivist Ales Bjaljatski får tildelt Nobels fredspris, bliver mødt af kritik fra Hvideruslands Udenrigsministerium.

Ifølge AFP skriver talsmanden for ministeriet, Anatol Hlaz, blandt andet på Twitter, at Alfred Nobel ville have vendt sig i sin grav.

- I de senere år har en række fundamentale beslutninger, truffet af Nobelkomitéen, været så politiske, at Alfred Nobel, undskyld mig, ville have vendt sig i sin grav, skriver han.

Forfatteren får fredsprisen sammen med to menneskerettighedsorganisationer i henholdsvis Rusland og Ukraine.

Bjaljatski har været fængslet siden 2020, hvor han blev pågrebet efter store demonstrationer mod det hviderussiske styre for at svindle med præsidentvalget.

At han er modtager af Nobels fredspris bliver dog mødt positivt af Frantsіsjak Vjatjorka, der er talsperson for oppositionen.

- Det her er et stor tegn på anerkendelse for det hviderussiske folk, fordi det hviderussiske folk har fortjent det for deres tapperhed i at kæmpe imod tyrannen Lukashenko (Hvideruslands præsident, Alexander Lukashenko, red.), siger han ifølge Reuters.

Vjatjorka taler på vegne af oppositionslederen Svjatlana Tsikhanouskaja, der er flygtet ud af Hviderusland. Hun er nær ven med forfatteren Ales Bjaltjaski.

/ritzau/