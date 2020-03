Tandlæger skrotter ikkekritiske behandlinger i tre måneder

Frem til 30. juni bliver ikkekritiske tandlægebesøg lagt på is for at dæmme op for spredning af corona.

De næste tre måneder vil tandlæger ikke udføre behandlinger, der ikke er kritiske. Det oplyser Tandlægeforeningen til TV2. Foreningen bekræfter det til Ritzau.

Beslutningen er truffet, efter at Tandlægeforeningen fik en instruks fra Sundhedsstyrelsen tirsdag morgen. Tiltaget sker for at inddæmme spredning af coronavirus.

I første omgang er de kritiske tandlægebehandlinger defineret som "en aktivitet, der er nødvendig for i betydelig grad at styrke, opretholde eller hindre en forværring af et konkret individs sundhed, funktionsniveau, livskvalitet eller arbejdsevne."

Tirsdag arbejderne tandlægerne på at finde ud af præcis, hvilke behandlinger der skal aflyses eller udskydes. Herunder hvordan det kommunikeres til patienterne.

Ifølge Vejle Amts Folkeblad vil stoppet for ikkekritiske behandlinger løbe til 30. juni.

De tandlægepatienter, der står med et akut behov for behandling, men som er konstateret smittet med corona, får udskudt deres behandling.

De kan få deres tandlægebehandling, når de har været uden symptomer i to dage, skriver Vejle Amts Folkeblad.

/ritzau/