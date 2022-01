Tankevækkende satirisk katastrofefilm griber ud efter Gud

Lige inden nytår var der her i avisen, som der plejer at være på denne årstid, artikler om det år, vi nu har lagt bag os. En af overskrifterne lød: ”Et år præget af katastrofer...”. Det er godt mediestof. Det har også altid fascineret filmverdenen. Talrige er de film, hvor mennesket står over for katastrofen, og helten reagerer og vinder. Pyha, så slap vi endnu en gang.