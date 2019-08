Tarantino er i topform med ny stjernespækket film

Funklende og fornøjelig, lyder det fra Politikens anmelder om Tarantions "Once Upon a Time ... in Hollywood".

Anmeldere er vilde med Quentin Tarantinos nye film "Once Upon a Time ... in Hollywood", der har store stjerner som Leonardo DiCaprio, Brad Pitt og Margot Robbie i hovedrollerne.

Filmen tager afsæt i 1969, hvor skuespiller Rick Dalton, spillet af DiCaprio, der engang var toppen af poppen, nu arbejder som gæsteskurk på diverse tv-serier.

Med sig har han sin faste stuntmand, der spilles af Brad Pitt, som sørger for sin ven med alt fra huslige pligter til moralsk støtte. Sammen forsøger de at navigere i en branche under massiv forandring.

Filmen er ifølge Ekstra Bladets filmanmelder Henrik Queitsch uden en dybere mening, hvilket begejstrer ham.

- (...) Det hele er så virtuost og overskudsagtigt skruet sammen, at hvert eneste billede nærmest er et kunstværk i sig selv, skriver han.

Queitsch kvitterer med fem ud af seks mulige stjerner.

Også Politikens anmelder Kim Skotte er positiv stemt for Tarantinos niende film. Skotte kalder den "en af Tarantinos mest fornøjelige".

- Tarantinos sans for at skabe helstøbte scener, der virker som små film i filmen, funkler, skriver Skotte.

Den 161 minutter lange film får fire ud af seks hjerter fra Politiken. Ifølge Kim Skotte ville de sidste hjerter være givet, hvis filmens kvindelige hovedrolle, Margot Robbie, havde været mere end en "sukkersød blondine i et par vakse hotpants".

