Tarantino klar med ny film til Cannes Filmfestival

Quentin Tarantino er klar med sin nye film "Once Upon a Time in Hollywood" til Cannes Filmfestival.

Når Cannes fra 14. til 25. maj danner ramme om den prestigefyldte filmfestival, melder den amerikanske filminstruktør Quentin Tarantino sin nye film klar til at blive vist.

Der har været spekulationer om, hvorvidt Tarantino ville nå at blive færdig med filmen "Once Upon a Time in Hollywood".

Men efter at den velkendte filminstruktør har opholdt sig i et redigeringsrum i fire måneder i træk for at nå at få filmen færdig, meldes den nu klar.

Det fortæller direktøren for filmfestivalen, Thierry Frémaux.

- Vi var bange for, at filmen ikke ville nå at blive færdig, siger han.

Dette års filmfestival i Cannes er et jubilæum for Tarantino. Det er nemlig 25 år siden, at han vandt Guldpalmen, som er hovedprisen, for sin film "Pulp Fiction" i 1994.

Det er filminstruktørens eneste pris i forbindelse med den store filmfestival.

- Han (Quentin Tarantino, red.) vil helt klart være der 25 år efter Guldpalmen for "Pulp Fiction". Nu med en færdig film, som er optaget i 35 mm, og sammen med sine skuespillere, siger Thierry Frémaux.

Filmen handler om en falmet skuespiller og hans stuntmand, der stræber efter at opnå berømmelse og succes i filmindustrien i de sidste år af Hollywoods gyldne tidsalder i 1969.

Store stjerner som Brad Pitt, Leonardo DiCaprio og Margot Robbie er på rollelisten.

På et pressemøde i april præsenterede Thierry Frémaux 19 film, der er nomineret til hovedkonkurrencen om Guldpalmen for den bedste film i 2019.

Her var Tarantinos nye film ventet af anmelderne, men ikke iblandt de 19 film.

Quentin Tarantino har lavet mange velkendte film. Ud over "Pulp Fiction", står han også bag "Kill Bill" og "Django Unchained".

/ritzau/AFP