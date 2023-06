Taxachauffør bliver varetægtsfængslet efter biljagt i København

En 22-årig taxachauffør er søndag blevet varetægtsfængslet i 18 dage.

Det skriver Københavns Politi på det sociale medie Twitter.

Manden er sigtet for vanvidskørsel og for at forvolde fare, efter at politiet måtte sætte efter ham tidligt søndag morgen.

- Han kørte tidligt i morges med høj hastighed og mistede herredømmet over bilen ved Enghave Plads. Ingen kom til skade ved ulykken, skriver politiet.

Dyre Sønnicksen, som er vagtchef ved Københavns Politi, sagde søndag morgen til Ritzau, at chaufføren havde en kunde med i bilen.

Ifølge vagtchefen ville en patrulje tale med chaufføren, fordi han kørte for stærkt.

Men da politiet forsøgte at tale med ham, stak han i stedet af, fortalte vagtchefen søndag morgen.

B.T. var til stede, da manden søndag blev fremstillet i grundlovsforhør ved dommervagten i Københavns Byret.

Her fortalte den 22-årige, at han gik i panik, da han så politiet.

Han forklarede ifølge B.T. sin panik med, at han kørte uden gyldigt kørekort.