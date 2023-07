Taylor Swift sætter rekord for flest album på nummer ét

Taylor Swift er nu den kvinde i historien, der har haft flest album på toppen af Billboard-hitlisten.

Det står klart efter udgivelsen af hendes nye album, "Speak Now (Taylor's Version)", mandag.

Samme dag strøg det nemlig til tops på hitlisten, hvilket betyder, at Taylor Swift med sine bedstsælgende 12 album overgår Barbra Streisands 11.

Andre mandlige kunstnere som Jay-Z og The Beatles har begge haft over 12 album på toppen af hitlisten.

Den 33-årige sangerinde er nu samtidig den første nulevende kunster i 60 år til at have fire album på hitlistens top ti på samme tid.

De øvrige er "Midnights", "Lover" og "Folklore".

Taylor Swift er med sin nye udgivelse også den første nulevende kunstnere med 11 album på hitlistens top 200 på samme tid.

For nuværende er Taylor Swift i gang med turnéen "Eras", der forventes at blive den mest indtjenende række af koncerter nogensinde.

Ifølge mediet CNBC forventes de i alt 106 koncerter at indbringe den amerikanske sangerinde op mod én milliard dollar - eller omkring 6,6 milliarder kroner.

Taylor Swifts nye album blev oprindeligt udgivet under titlen "Speak Now" i 2010. Men sangerinden har svoret, at hun vil genudgive hvert eneste af sine første seks album, så hun kan få rettighederne til dem igen.

Rettighederne blev i 2020 frasolgt af den daværende ejer Scooter Braun, som havde anskaffet sig dem via opkøbet af sangerindens tidligere pladeselskab.

Sangerinden fik i november 2020 rettens ord på, at hun kan genudgive sine album.

Hun har desuden genudgivet "Fearless" og "Red".

I oktober blev Taylor Swift den første kunstner nogensinde til at indtage samtlige ti pladser på den amerikanske hitliste over de mest lyttede ti album med udgivelsen af albummet "Midnights".

/ritzau/AFP