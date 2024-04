Taylor Swift tager styringen over eget narrativ i nyt album

Popstjernen Taylor Swifts nye album "The Tortured Poets Department", som er udkommet fredag, er overordnet set "virkelig skarpt".

Sådan lyder det fra kulturmediet Soundvenues anmelder Kjartan Stolberg.

- Det bliver på ingen måde skjult, at hun er en stor stjerne. Hun er bare dygtig til at få lytteren med på en stor stjernes liv, siger anmelderen til Ritzau.

Popikonet skaber således ifølge Kjartan Stolberg så jordnære og relaterbare følelser, at lytteren kan spejle sig selv i lyrikken og Swifts oplevelser.

- Og pludselig bliver man draget med på eventyret til kæmpestore scener rundt omkring.

Med sit nye album, der ligesom tidligere albums gemmer på sange om forliste forhold, formår Taylor Swift at tage styringen over sin egen narrativ, lyder det.

Det gælder blandt andet forholdet til den kontroversielle musiker Matthew Healy, som Swift efter alt at dømme dannede par med sidste år.

Ifølge Kjartan Stolberg har mange Taylor Swift-fans - såkaldte swifties - taget afstand til forholdet.

- Taylor Swift har aldrig rigtig kommenteret på det (forholdet, red.). Og under nogle bestemte briller bekræftede hun aldrig, at forholdet fandt sted, og at det bare var noget, pressen opfandt.

- Men jeg synes, det virker rimelig tydeligt, at de rent faktisk dannede par, og at lyrikken i det her album i høj grad reflekterer over det, siger Kjartan Stolberg.

Taylor Swift går ikke tilbage i tiden og graver gamle minder frem. I stedet lever albummet i nutiden. Og så er især lyden rigtig spændende, mener anmelderen.

- Det er knap så eksplosivt som tidligere i karrieren. Det er måske en lyd, som taler meget mere til, hvordan popmusik er i dag.

Kjartan Stolberg hæfter sig ved første sang i det nye album, hvor den amerikanske verdensstjerne Post Malone gæsteoptræder.

- Så tænker man, om der går hiphop i den, men Post Malone ender med at give diskrete vokaler, som ikke distraherer det store fra det alternative popunivers, som Taylor Swift skaber, lyder det.

Magtfuld er ikke bare noget, som Taylor Swift måske bare føler sig som.

Popstjernen er således på en femteplads på mediet Forbes' liste over verdens mest magtfulde kvinder. Sidst år blev hun desuden kåret som årets person af Time Magazine.

Hendes indvirkning er så stor, at Taylor Swift er blevet spået til at kunne få afgørende indflydelse på det kommende præsidentvalg i USA.

Men ifølge Kjartan Stolberg rummer albummet ikke politiske motiver. Om end det måske fremtræder "meget diskret".

