Taylor Swift forestillede sig hun skrev album i Sverige

Foran tusindvis af fans indtog verdensstjernen Taylor Swift scenen i Friends Arena i Stockholm kort før klokken 20.

Da det blev tid til, at Taylor Swift skulle spille numre fra sit ottende album, "Folklore", benyttede hun lejligheden til at hylde Sverige.

- "Folklore" var inspireret af Sverige. Jeg forestillede mig, da jeg skrev det, at jeg boede i en lille hytte her - landet, hvor verdens bedste popmusik kommer fra, sagde popstjernen.

Omkring 60.000 personer har samlet sig i Friends Arena for at se Taylor Swift og høre hende spille nogle af sine største hits som "Love Story", "Bad Blood" og "Fortnight".

En stor del af fansene er iklædt pailletter og cowboyhatte. De fleste er kvinder, men også mange af de fremmødte er midaldrende mænd.

I løbet af koncerten er der blevet udvekslet specielle venskabsarmbånd blandt publikum.

Armbåndene er en del af et fænomen, hvor Taylor Swifts fans - også kaldet "swifties" - bytter armbånd med hinanden og skaber nye relationer.

Venskabsarmbåndene har ofte ord fra Taylor Swifts sange på sig.

I alt kommer verdensstjernen til at spille tre koncerter i Stockholm hen over weekenden. Koncerterne er en del af popstjernen turné "The Eras Tour".

Turnéen består af i alt 152 koncerter fordelt på fem kontinenter. Den begyndte i marts sidste år og varer året ud.

Udover svenske fans er også mange udenlandske fans til stede i Friends Arena fredag aften. Blandt dem er flere danskere.

På grund af en markant øget efterspørgsel på rejser i forbindelse med koncerterne har SAS indsat syv ekstra flyvninger fra København til Stockholm.

