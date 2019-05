TDC-kunder er ramt af nedbrud på mobilnetværk

Endnu ved TDC ikke, hvornår deres mobilnetværk vil fungere igen. Kunder melder om problemer på Facebook.

Et nedbrud rammer en række mobilkunder på TDC's netværk, som søndag formiddag ikke kan foretage eller modtage opkald.

Det oplyser TDC til Ritzau.

Endnu kender selskabet ikke omfanget, men man har konstateret, at nogle kunder kan bruge netværket, og andre kan ikke.

TDC er ved at undersøge årsagen og kan endnu ikke melde noget om, hvornår netværket vil fungere igen.

På Facebook-sider for selskaberne YouSee og Telmore - som hører under TDC - er der søndag formiddag opdateringer om nedbruddet.

- Vi har i øjeblikket en fejl med vores mobilnetværk, så man kan opleve ikke at kunne ringe eller modtage opkald, skriver YouSee på Facebook.

Flere hundrede personer har skrevet i kommentarfeltet, og mange melder om problemer.

Københavns Politi skriver på Twitter, at der er problemer med at modtage opkald på 112 fra flere selskaber.

Problemet er ifølge politiet ved at blive løst.

Region Syddanmark oplyser til Ritzau, at det ikke er muligt at kontakte sygehuse i regionen.

Folk har derfor ringet 112 for at komme i kontakt med sygehusene. Men det overbelaster nødnummeret - og regionen opfordrer derfor folk til ikke at benytte 112, medmindre det er nødvendigt.

/ritzau/