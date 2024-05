Teater aflyser forestilling om drab efter kontakt med offerets familie

Det aarhusianske teater Teatret Svalegangen aflyser forestillingen "Højbjergmordet", som skulle have kørt på teatret til november.

Det sker efter henvendelse fra de pårørende til afdøde Marie Lock-Hansen og hendes mand, Oscar Lock-Hansen.

Det skriver TV2 Østjylland. Teatret skriver det samme i et opslag på Facebook.

Marie Lock-Hansen blev skudt i sit hjem i Højbjerg i 1967. Sagen er fortsat uopklaret.

- Det eneste meningsgivende er, at Teatret Svalegangen efterkommer familiens ønske om at lade Marie Lock-Hansen hvile i fred, udtaler direktør på Svalegangen Per Smedegaard på Facebook.

Teatret skriver videre, at man har forsøgt at komme i kontakt med familien under tilblivelsen i stykket. Men forgæves.

Efter lanceringen har familien dog selv taget kontakt til teatret.

I Facebook-opslaget udtaler familien, at de var ofre for en forbrydelse. Men også for "mediernes hyppige trang til at gøre forbrydelsen til underholdning".

- Vi er overbevist om, at det økonomiske tab, som Teatret Svalegangen lider ved at aflyse forestillingen, så rigeligt opvejes af publikums respekt for Svalegangens integritet i forhold teatrets værdigrundlag, moral og etik.

De sætter pris på, at teatret aflyser, selv om det ikke er noget, familien har bedt dem om, lyder det.

