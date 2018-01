3 stjerner

Der går et spøgelse gennem teaterverdenen. Et efterhånden gammelt gespenst. Idéen om interaktivitet. Nu skal publikum nemlig være ”medskabere” af forestillingen frem for blot tilskuere.

Også i Teater Republiques nyeste skud på seriestammen om de syv dødssynder skaber publikum selv fortællingen. Tue Bierings sceneeksperiment er lige dele tvangsmæssig gruppeterapi og interaktivt teater, der afhænger af de deltagendes vilje til at dele.