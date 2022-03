Teaterforestilling vil redde den moderne mand ved hjælp af Ridley Scotts film

Glimmer, gladiatorkampe og en masse filmtitler. I ”Ridley Scott metoden” på Teater Nordkraft improviserer to skuespillere hver aften et forsøg på at finde tabermandens guide til heltemod

”Gladiator”, ”Alien” og ”Kingdom of Heaven”. Alle titler er succesfilm af den britiske filminstruktør Ridley Scott, og måske har de været med til at forme et bestemt mandeideal, hvor vi stræber efter den maskuline og handlekraftige skikkelse. Det er tesen i forestillingen ”Ridley Scott metoden”, som spiller på Teater Nordkraft i Aalborg. Og hvad skal man gøre, når man er nået de 40 år og føler sig som en helt almindelig ”leverpostejsfarvet-cis-kønnet-mandetype” uden det store heltemod, mens man står med begge ben solidt placeret i en midtvejskrise? Et forslag kan være at bruge den såkaldte ”Ridley Scott metoden”, hvor to skuespillere hver aften tager udgangspunkt i den berømte instruktørs film, fordi de vil undersøge, om der måske her ligger en løsning på alle livets problemer.

Mikkel Rostrups scenografi er skabt som plateauer med rødt grus, og den er placeret i midten af salen med publikum på tre sider. I starten bliver vi inviteret med helt op på scenen for at nærstudere en plan for forestillingen, som de har skitseret og nedskrevet på en lang rulle papir.