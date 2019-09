Det fremstormende højrenationale parti Alternativ for Tyskland (AfD) har fået politisk magt i tysk kulturliv, og tyske kunstnere beskylder partiet for at intimidere udenlandske skuespillere, angribe avantgardekunst og lægge pres på kritiske teatre. Vi vil bekæmpe den venstreorienterede ideologi, som gennemsyrer tysk kulturliv, siger AfD-politiker