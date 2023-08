Tech-repræsentanter støtter TikTok mod forbud i Montana

Organisationerne NetChoice og Chamber of Progress støtter det sociale medie TikToks kamp for at forblive tilgængeligt i den amerikanske delstat Montana.

Det står klart tirsdag, efter at de to organisationer har opfordret en domstol i Montana til at blokere for det forbud mod det sociale medie, som er ejet af det kinesiske Bytedance, som delstatens kongres har vedtaget.

NetChoice har nogle af techverdens allerstørste spillere som medlemmer.

Det er blandt andet søgetjenesten Google, onlinehandelsgiganten Amazon og Meta Platforms, som ejer Facebook og Instagram - også TikTok er i folden ved organisationen.

De store techgiganter er også partnere med Chamber of Progress, der beskriver sig selv som en "koalition i techindustrien".

De to organisationer siger i et fælles høringssvar til domstolen i Montana, at "Montanas forsøg på at afskære delstatens indbyggere fra TikToks globale brugernetværk ignorerer og underminere internettets struktur, design og formål".

Delstaten blev i maj den første - og hidtil eneste - i USA til at forbyde TikTok og samtidig udelukke app-udbydere fra at tilbyde appen gennem deres platforme.

Greg Gianforte, som er guvernør for delstaten, sagde i den forbindelse, at lovgivningen vil beskytte borgerne i Montana mod overvågning fra det kinesiske kommunistparti.

Selskabet har tidligere afvist nogensinde at have delt data med den kinesiske regering og har sagt, at man ikke vil gøre det, hvis man bliver bedt om det.

Flere regeringer, heriblandt USA's, Canadas og flere europæiske landes, har allerede gjort appen forbudt på statsudstedte telefoner.

TikTok er blandt verdens mest populære sociale medier.

Ifølge statistikbanken Statista havde mediet i januar lige godt én milliard månedligt aktive brugere på verdensplan.

Facebook lå øverst med knap tre milliarder brugere, mens Instagram lå på to milliarder brugere og det kinesiske WeChat på 1,3 milliarder brugere.

