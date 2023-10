Techgigant vil kræve betaling for reklamefri Facebook

Selskabet Meta, som blandt andet ejer Facebook og Instagram, planlægger at oprette et betalingsabonnement for europæiske brugere af de to sociale medier.

I bytte vil de brugerne, der betaler, undgå, at deres digitale aktivitet bliver brugt til at målrette reklamer specifikt til dem.

Det foreslår selskabet til de europæiske myndigheder, som regulerer markedet, skriver The Wall Street Journal.

Forslaget om månedlig betaling er ifølge avisen er forsøg fra Metas side på at styre uden om EU-regler, som begrænser selskabets mulighed for at tilpasse annoncer til den enkelte bruger uden først at få brugerens samtykke.

Officielle repræsentanter i Meta har forelagt forslaget for blandt andet Irlands databeskyttelseskommission og den digitale konkurrencestyrelse i Bruxelles, lyder det.

Tiltaget går under navnet SNA - subscription no ads, hvilket betyder abonnement ingen annoncer - og Meta håber at udrulle det i Europa i løbet af de kommende måneder.

Går dette igennem, vil brugere få valget mellem at fortsætte med at bruge Instagram og Facebook gratis og med personaliserede reklamer eller at betale for deres konti og i stedet blive fri for reklamer.

Ifølge avisen drejer det sig om et beløb på 10 euro, omkring 75 kroner, om måneden for en Facebook eller Instagram-profil på desktop, herunder computere, og omkring seks euro, 45 kroner, for hver yderligere konto, man vil tilknytte abonnementet.

På mobile enheder som telefoner vil prisen ligge på omkring 13 euro om måneden, 97 kroner, fordi den provision, som Apple og Google tager for køb gennem deres appbutikker, regnes oveni.

Wall Street Journal skriver, at Instagram- og Facebook-brugere i USA ikke skal forvente at blive tilbudt annoncefri sociale medier i den nærmeste fremtid.

Det sker, fordi forslaget er lavet til, at Meta kan navigere efter krav fra de europæiske tilsynsmyndigheder.

Det står endnu ikke klart, om myndighederne i Irland og Bruxelles vil anse planen for at være i overensstemmelse med EU-lovgivningen, eller om de vil kræve, at Meta også tilbyder et billigere abonnement eller en gratis version med normale reklamer i stedet for de personaliserede.

