Tegneserie om fortrængte seksuelle overgreb er årets bedste

Allan van Hansen har lørdag vundet prisen for Bedste danske tegneserie ved prisudddelingen Pingprisen.

Det skriver Pingprisen i en pressemeddelelse.

Tegneserien hedder "Underlevet". Den handler om Klaus, som har fortrængt de seksuelle overgreb, som han og hans bror blev udsat for som børn.

Juryen kalder i sin motivation for kåringen tegneserien for en "stærk fortælling".

- Kun gradvist bliver det afsløret for læseren, hvad der er sket. Til gengæld sidder historien i kroppen længe efter endt læsning, lyder det videre.

I alt bliver der uddelt otte priser lørdag aften. Prisuddelingen hylder blandt andet også bedste internationale tegneserie, bedste nettegneserie og bedste børne- og ungdomstegneserie.

Sidstnævnte er blevet vundet af Raina Telgemeier for tegneserien "Smil".

Juryen begrunder valget med, at der er tale om en dyb personlig fortælling, som er universelt relevant. Den handler om, at den unge Raina slår sin fortænder ud, så hun blev nødt til at bruge tandbøjler.

Prisen for årets bedste danske debut er gået til kunstmaleren Anna Laurine Kornum for tegneserien "Mit Indre Øje". I juryens begrundelse bliver det beskrevet, at tegningerne har en uhyggelig intensitet.

- Som en mindre grotesk Michael Kvium maler hun realistisk, men forvrænger og forvansker sine motiver, til de bliver urovækkende, lyder det.

Priserne er givet til de bedste tegneserier og bladtegninger udgivet i 2022. De fem nominerede i hver kategori er blevet fundet efter en hemmelig afstemning blandt Danmarks tegneseriekritikere.

Vinderne er blevet kåret af en jury bestående af tegnere, billedkunstnere, forfattere, journalister og redaktører fra tegneseriemiljøet i Danmark. Priserne bliver uddelt lørdag aften ved et prisshow i København.

/ritzau/