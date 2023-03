Tempelkollaps i Indien dræber mindst 35 hinduer under festival

Mindst 35 mennesker er døde og 16 andre kvæstet, efter at dele af et hinduistisk tempel i Indien kollapsede torsdag.

Det oplyser lokale myndigheder fredag ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Ulykken skete, da bedende var samlet ved et tempel i Indore i det centrale Indien torsdag for at fejre den hinduistiske festival Ram Navami.

- Vi har reddet 18 mennesker. 35 er fundet døde, og 16 er kvæstet, siger en lokal embedsmand ved navn Ilayaraja T.

Det er uvist, hvordan ulykken skete. Lokale myndigheder oplyser til Reuters, at taget på templet kollapsede. Imens oplyser en lokal embedsmand til nyhedsbureauet AFP, at det var gulvet, der kollapsede.

Fredag morgen lokal tid er redningsarbejdet fortsat i gang.

Mindst 75 redningsarbejdere og soldater arbejder på at få folk, der er faldet ned i en brønd ved templet, op.

